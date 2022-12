Tsitsipas bate Norrie e enfrenta Ruud em torneio de exibição; Rublev pega Alcaraz

Por Estadão - Estadão 0

Alguns dos principais nomes do tênis entraram em quadra nesta sexta-feira para a disputa do World Tennis Championship, torneio de exibição realizado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. Número 4 do mundo, o grego Stefanos Tsitsipas venceu o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, avançou às semifinais e conquistou o direito de enfrentar Casper Ruud, terceiro colocado do ranking da ATP, que não precisou jogar a primeira fase.

O triunfo de Tsitsipas sobre Norrie foi bastante dominante no início. O grego abriu 3 a 0 no primeiro set e deixou o adversário diminuir em seguida, mas não perdeu mais nenhum game depois disso e fechou a parcial em 6/1, com duas quebras de saque. No segundo set, só conseguiu ficar em vantagem no placar ao fim do nono game, quando fez 5/4 numa quebra, antes de fechar a virada por 6/4.

O russo Andrey Rublev, número 8 do mundo, também jogou em Abu Dabi e venceu o croata Borna Coric por 2 sets a 0, com parciais de 7/4 (7/6) e 6/4. O adversário de Rublev na semifinal será o jovem espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do ranking aos 19 anos. Derrotados, Norrie e Coric se enfrentam em duelo pelo quinto lugar. Todos os jogos serão no sábado. Um dia depois, no domingo, os vencedores disputam a final e os perdedores jogam pela terceira colocação.

O torneio de exibição teve, ainda, uma partida isolada de tênis feminino, sem o formato de competição adotado entre os convidados da categoria masculina. A tunisiana Ons Jabeur, atual vice-líder da WTA, venceu a britânica Emma Raducanu, ex-top 10 e atualmente 74º colocada, por 2 sets a 1. As parciais foram de 5/7, 6/3 e 10/8.

Estadao Conteudo

