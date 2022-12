Casa de Vidro é confirmada no 'BBB 23' e começará antes da estreia do reality

Por Estadão - Estadão 0

A um mês da estreia do Big Brother Brasil 23, a TV Globo confirmou, nesta sexta-feira, 16, que a nova edição do reality show terá o retorno da Casa de Vidro. Pela primeira vez, a dinâmica ocorrerá antes do início do programa. Segundo comunicado, ela terá “uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa mais desejada do Brasil”.

Como já feito em outras edições, a casa transparente vai ser montada em um shopping center e poderá ser vista pela televisão e por quem passar pelo local. De acordo com a Globo, o papel da dinâmica no jogo e a quantidade de participantes que estarão na casa serão divulgados em breve.

O BBB 23 tem previsão de estreia para 16 de janeiro e os participantes devem ser anunciados dias antes do início do reality. Tadeu Schmidt retorna para comandar o programa, que tem direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

