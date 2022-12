Copacabana leva Zeca Pagodinho, Iza e Mart'nália na volta do réveillon à praia

Por Estadão - Estadão 5

Uma das mais tradicionais comemorações de ano-novo no Brasil, a festa de réveillon nas areias da praia de Copacabana, na zona sul do Rio, estará de volta no próximo dia 31, após dois anos interrompida pela pandemia de covid-19.

Em dezembro de 2020 ela não ocorreu, e no final de 2021 se restringiu a queima de fogos e música por DJs. Desta vez serão 12 minutos de queima de fogos, a partir da 0h do dia 1, e dois palcos na praia, com shows de Zeca Pagodinho, Iza, Mart’nália, Gilsons e Alexandre Pires, entre outros artistas.

A lista de atrações foi anunciada nesta quarta-feira, 14, pela prefeitura do Rio, que vai organizar também outros oito pontos de comemoração espalhados pela cidade.

Zeca, Iza e Pires se apresentarão em um dos palcos, que ficará em frente ao Copacabana Palace. Também haverá shows da bateria da Grande Rio e de DJs.

Já o Palco Carioca ficará em frente à Avenida Princesa Isabel, a cerca de 750 metros do outro. Lá estarão Mart’nália, Gilsons, Bala Desejo, a bateria da Beija-Flor e mais DJs. A festa começa às 18h do dia 31, sábado, e vai até as 3h30 do dia 1, domingo. Contará com 800 banheiros químicos e quatro postos médicos.

“Ano passado tivemos um encontro muito limitado, pedindo para que as pessoas não viessem para Copacabana. Depois de dois anos de pandemia, será épico agora poder celebrar a vida com as pessoas se abraçando e se beijando sem máscara. Vai ser uma noite de muita alegria e dança. Convido a todos para acompanharem o maior réveillon das galáxias, do mundo pós-pandêmico, que é o réveillon da cidade do Rio de Janeiro”, afirmou o prefeito Eduardo Paes (PSD).

A empresa SRCOM, dos sócios Sheila Roza, Abel Gomes e Paulo Cesar Ferreira, que organizam o evento há 14 anos, será a responsável pela realização de mais esta edição da festa.

“O carioca e o turista podem esperar, principalmente na área dos fogos de artifício, que eu chamo de esculturas luminosas no ar, um espetáculo muito diferente e incrível”, disse Gomes.

Os fogos de artifício serão lançados a partir de dez balsas paradas no mar ao longo da praia de Copacabana, distantes 25 metros umas das outras. A queima de fogos será acionada a distância.

Toda a festa será transmitida em tempo real pela internet, através do canal da Riotur no YouTube (https://www.youtube.com/@Rioturoficial).

Outras festas

Além de Copacabana, também haverá comemorações organizadas pela prefeitura do Rio no Flamengo (zona sul), Ilha do Governador, Madureira, Penha, Ramos (zona norte), Pedra de Guaratiba, Sepetiba (zona oeste) e na ilha de Paquetá.

Fabio Grellet

Estadao Conteudo

