Taxas de juros disparam mais de 30 pontos com mudança na Lei das Estatais

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Após dispararem na terça-feira, 13, com a nomeação do ex-ministro Aloizio Mercadante para assumir a presidência do BNDES no novo governo Lula, a curva de juros volta a abrir, desta vez reagindo negativamente à mudança na Lei das Estatais aprovada na noite de terça na Câmara, que libera Mercadante para assumir o cargo. “A curva deve seguir apresentando piora, após votação a jato, alterando a Lei das Estatais”, avalia em relatório o operador de renda fixa sênior da Warren Renascença, Luis Felipe Laudisio. Às 9h20, desta quarta-feira, 14, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 13,66%, de 13,35% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 disparava para 13,96%, de 13,65%, e o para janeiro de 2024 avançava para 14,30%, de 14,06% no ajuste anterior.

Continua depois da publicidade

Luciana Xavier

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.