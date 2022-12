Desiludido com o futebol, Jean Pyerre anuncia o fim da carreira aos 24 anos

Por Estadão - Estadão 17

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Chegou ao fim nesta quarta-feira a precoce carreira do meia Jean Pyerre, revelado pelo Grêmio e que disputou o último Brasileirão emprestado ao Avaí. O jogador de 24 anos foi diagnosticado com um câncer no testículo no ano passado e estava desiludido com o futebol. Sem perspectivas de futuro no mundo da bola, optou por rescindir com os gaúchos, e comunicou a aposentadoria via assessoria de imprensa.

Continua depois da publicidade

“A equipe Success Sports, responsável pelo gerenciamento da carreira do atletas Jean Pyerre, comunica que ele está encerrando sua carreira como jogador de futebol profissional. A decisão foi tomada pelo atleta e respeitada pela sua família e staff. Sabemos do potencial do Jean e esperamos que essa não seja uma decisão definitiva”, informou a nota oficial da empresa dos empresários do jogador.

O meia tinha contrato com o Grêmio até o fim de 2023 e negociou o rompimento do vínculo para dar adeus aos gramados. No clube gaúcho, no qual chegou com somente 9 anos e foi profissionalizado em 2017, foram 141 jogos disputados no time principal e 22 gols anotados.

Apontado com um jogador diferenciado ainda na base gaúcha, acabou convocado para a seleção sub-17 em 2014, ano no qual conquistou o Torneio Libertador Bernardo O’Higgins e o Campeonato Sul-Americano sub-17.

Continua depois da publicidade

Tricampeão gaúcho entre 2019 e 21, Jean Pyerre também comemorou a conquista da Recopa Gaúcha em 2021, antes de perder espaço e aceitar defender o Avaí, nesta temporada, por empréstimo. Sem um projeto no futebol de seu agrado para 2023, optou por desistir da carreira.

“Agradecemos a todos os torcedores pelo apoio e principalmente ao Grêmio pelos 15 anos que o atleta esteve no clube, e acima de tudo, por entender o atual momento. Obrigado por tudo, Jean Pyerre”, finalizou a nota dos empresários.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.