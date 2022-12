Medalhista de ouro em Tóquio é suspenso por alterar e-mail sobre teste de doping

Por Estadão - Estadão 5

O americano Randolph Ross, medalhista de ouro do revezamento 4×400 metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi punido com três anos de suspensão por adulterar um e-mail que comprova sua terceira falha de paradeiro em 12 meses. A punição foi anunciada nesta terça-feira pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU, na sigla em inglês).

A entidade exige que os atletas fiquem disponíveis para a realização de testes de doping fora dos períodos de competição e que informem suas localizações quando solicitados. Caso não se apresentem para três exames dentro de 12 meses, com horário e local indicados previamente por eles mesmos, são enquadrados na infração de “falha de paradeiro”, sob risco de punições.

De acordo com a entidade, Ross admitiu que “alterou um e-mail gerado pelo sistema (que confirmava uma aparente atualização de sua informação de paradeiro para o período correspondente), para tentar evitar uma terceira infração no período de 12 meses”.

O atleta de 21 anos foi suspenso provisoriamente na véspera da disputa dos 400 metros rasos do Mundial de Eugene, nos Estados Unidos. A irregularidade teria ocorrido no dia 18 de julho, e o período de suspensão será retroativo, contando a partir de 1º de julho deste ano, com encerramento em 30 de junho de 2025. Assim, não poderá disputar os Jogos Olímpicos de Paris.

