Tarcísio anuncia nova cúpula das polícias em SP

Ex-assessor especial do Ministério da Economia, Samuel Kinoshita foi nomeado pelo governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta terça-feira, 13, como futuro secretário da Fazenda de São Paulo. O atual ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, também vai deixar o cargo no governo federal para assumir o órgão análogo no Estado. O futuro chefe do Executivo paulista anunciou ainda a nova cúpula das polícias do Estado, que passará por mudanças estruturais.

Em coletiva de imprensa, Tarcísio elogiou a atuação de Rosário na CGU, onde chegou como funcionário de carreira. “É uma pessoa que conhece muito do tema e vai ter a missão de estruturar a Controladoria-Geral do Estado, que vai reproduzir a CGU, com uma área dedicada ao controle interno, uma a informações estratégicas e uma ouvidoria”, disse.

Já a chegada de Kinoshita confirma a influência de nomes vinculados a Guedes no secretariado paulista. Além dele, o atual presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, e o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, também vão assumir secretarias no governo Tarcísio. A equipe de transição conta ainda com a coordenação de Guilherme Afif Domingos, outro que trabalhou com o ministro de Bolsonaro. Guedes era considerado o nome preferido de Tarcísio para assumir o posto, mas declinou o convite e deve atuar como conselheiro da gestão paulista.

Tarcísio também apresentou o atual delegado-geral da Polícia Civil de SP, Osvaldo Nico Gonçalves, como secretário-adjunto da pasta que será comandada pelo deputado bolsonarista Capitão Guilherme Derrite. A partir do ano que vem, a secretaria vai extinguir os cargos de secretários executivos da Polícia Militar e da Polícia Civil, criados pelo ex-governador João Doria. Com a mudança, Nico assume a função de “número 2? do novo titular da pasta.

O atual diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), Artur José Dian, vai ocupar o atual cargo de Nico, de delegado-geral da Polícia Civil. Já o coronel Cássio Araújo de Freitas será o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo.

Tarcísio anunciou ainda a recondução ao cargo do atual secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Henguel Pereira.

Como adiantou o Estadão, Nico e Dian foram indicações pessoais de Derrite. Nico foi responsável pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e assumiu o cargo de delegado-geral a convite do governador Rodrigo Garcia (PSDB). A promoção de Nico é considerada uma forma de contornar resistências, já que a vinculação de Derrite à Polícia Militar poderia gerar atritos com policiais civis.

Ao todo, doze secretarias já tiveram suas chefias confirmadas. Entre eles estão o deputado federal bolsonarista Guilherme Derrite (PL), confirmado na Segurança Pública, e o ex-prefeito e presidente do PSD, Gilberto Kassab, na Secretaria de Governo.

Gustavo Queiroz e Sofia Aguiar

Estadao Conteudo

