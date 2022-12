Leonardo, Fafá de Belém e xamã: Virada da Paulista, em SP, tem shows definidos

Por Estadão - Estadão 2

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 13, as atrações das festividades de Natal e ano-novo da cidade. Após dois anos sem festa, por causa da pandemia de covid-19, a Virada terá show do rapper Xamã, da cantora Fafá de Belém e do sertanejo Leonardo. A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas se reúnam na Avenida Paulista. Os destaques artísticos das comemorações natalinas são Lenine, Fernanda Takai e Henrique e Diego.

Nomeado “O Momento do Reencontro”, o evento de réveillon começa a ganhar forma já na quarta-feira da próxima semana, 21, quando terá início a montagem do palco. A estrutura, de 16 metros de largura, 20 de profundidade e 8 metros de altura, será instalada no final da Paulista, entre as Ruas Haddock Lobo e Bela Cintra. A desmontagem começa no dia 1º de janeiro e deve ir até o dia 3.

Segundo Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), haverá queima de fogos sem estampido. A queima, soltura, comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício não é permitida no Estado desde 2021.

Secretária municipal de Cultura, Aline Torres destacou que a expectativa é de que o evento da Virada movimente mais de R$ 450 milhões na cidade. Segundo Rodolfo Marinho, secretário municipal de Turismo, a licitação para festa é da ordem de R$ 6 milhões.

Marinho explicou que a estimativa de frequentadores e de impacto financeiro está abaixo de 2019 por causa do hiato de dois anos do evento, e, com estudos, será recalibrado.

A segurança será reforçada na Avenida Paulista, com 700 seguranças privados, mais mil policiais militares e 300 guardas municipais. Ainda segundo o secretário, mais de 150 guias estarão disponíveis para atender os turistas.

Questionado sobre a segurança epidemiológica, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) destacou que a vigilância sanitária viu “segurança total” na realização dos eventos, tanto de Natal quanto de ano-novo. Ele destacou que, em conversa preliminar com o secretário de Saúde, foi informado de que os casos de covid na cidade, após crescimento com novas subvariantes da Ômicron, voltaram a cair.

Natal

As comemorações natalinas já tomam forma na cidade. Na frente da sede da Prefeitura, uma árvore de Natal digital ganha novas cores e estampas durante noite e dia.

A programação é extensa e conta com mais de 100 atividades – é possível conferir a agenda completa no site. A secretária de Cultura frisou que o Natal será um evento descentralizado, com ações em diversos pontos da cidade. “A ideia é levar o espírito natalino a todos os bairros.”

Confira os horários dos shows da Virada na Paulista

17h: Fafá de Belém, com Aíla e Roberta Carvalho

18h: Padre Fábio de Mello, com participação de Ziza Fernandes

20h: Xamã

21h30: Tierry

23h: Leonardo

00h45: Escola de Samba Mancha Verde

Confira os destaques da programação de Natal

14/12, às 20h: Henrique e Diego | Endereço: Centro Educacional Unificado Alvarenga

15/12, às 20h: Fernando Anitelli – Voz e Violão Centro Educacional Unificado | Endereço: Três Pontes

16/12, às 20h: Fernanda Takai | Endereço: Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP

20/12, às 20h: Marcelo Jenecí | Endereço: Centro Educacional Unificado José Bonifácio

21/12, às 20h: Lenine e Bruno Giorgi | Endereço: Centro Cultural Flávio Império

