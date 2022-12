Flamengo faz homenagem na despedida do lateral Rodinei: 'Trajetória inesquecível'

Por Estadão - Estadão 4

O Flamengo emitiu uma nota de despedida para o lateral Rodinei, que foi oficializado pelo Olympiacos, da Grécia, até junho de 2025. O jogador deixa o clube após conquistar a Copa Libertadores e a Copa do Brasil na última temporada.

“Rodinei entrou para a história do Flamengo por ser exatamente quem é. Chegou em 2016 disposto a encarar o maior desafio da carreira: vestir o Manto Sagrado. Suou, lutou, conquistou. Não abaixou a cabeça nos momentos ruins e, merecidamente, brilhou. Obrigado, Rodi! Sua trajetória é inesquecível!”, publicou o Flamengo.

O lateral disputou 229 jogos com a camisa rubro-negra, com nove gols e 17 assistências. No Flamengo desde 2016, o tão criticado jogador deu a volta por cima ao ser um dos destaques de 2022, entrando assim na pré-lista de Tite para a Copa do Mundo.

Além dos títulos da atual temporada, Rodinei esteve no elenco de 2019, sob o comando de Jorge Jesus, Conquistou mais uma Libertadores, além do Brasileirão, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Tem no currículo duas conquistas estaduais.

O lateral-direito chegou a entrar na mira de outros clubes do futebol brasileiro, mas optou por seguir sua carreira no exterior.

