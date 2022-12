Ator Thiago Rodrigues é agredido em assalto na zona Sul do Rio

Por Estadão - Estadão 63

O ator Thiago Rodrigues, de 42 anos, precisou de atendimento médico na manhã deste domingo, 11, após ser agredido em uma tentativa de assalto, nas imediações da Praça Santos Dumont, na Gávea, bairro da zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Thiago deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto na manhã deste domingo, “fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado”. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia, na Gávea. Agentes faziam diligências para identificar a autoria do crime.

Thiago Rodrigues atuou em diversas novelas como Páginas da Vida (2006), Começar de Novo (2004), Eterna Magia (2007) e A Favorita (2008-2009). Seu trabalho mais recente foi neste ano, na novela Quero é Viver, da emissora de televisão portuguesa TVI.

Rodrigues apareceu na emissora pela primeira vez em 2002 com uma participação especial em Malhação. Em 2005, ele voltou à série televisiva para viver Bernardo Barreto, que faz par com a personagem de Fernanda Vasconcellos. Os dois voltaram a atuar juntos no ano seguinte em Páginas da Vida.

Estadao Conteudo

