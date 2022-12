Red Bull Bragantino oficializa o técnico português Pedro Caixinha por dois anos

Por Estadão - Estadão 8

O Red Bull Bragantino aderiu à moda de contratações de técnicos estrangeiros e anunciou neste sábado acordo com o português Pedro Caixinha, que assinou contrato até dezembro de 2024 e assume a vaga de Maurício Barbieri, que deixou o clube recentemente e agora está no Vasco.

Ex-goleiro de 52 anos, Caixinha estava no argentino Talleres e chega a Bragança Paulista com mais três profissionais em sua comissão técnica: os auxiliares Jose Belman e Pedro Malta, além do preparador físico Polyvios Kyritsis.

O novo comandante assinou o contrato de duas temporadas e falou sobre sua expectativa para a primeira aventura em solo brasileiro. “Nossas expectativas são essas: de um estilo de jogo agressivo, uma equipe que quer sempre atacar o gol adversário quando está com a bola, ou atacar a bola quando está sem ela”, disse.

“Nossas ideias de jogo são coincidentes com as ideias do clube, com um conjunto de jogadores que têm esse perfil, para executar essas ideias”, afirmou. O Paulistão será a primeira missão do novo técnico. “Sabemos que a equipe já tem esse histórico, mas é isso que queremos aprimorar para crescermos juntos.”

O comandante falou sobre suas primeiras impressões de Bragança Paulista. “São muito boas. Passamos muito tempo no Centro de Treinamento, mas gostamos de fazer parte daquilo que é o dia a dia da cidade”, enfatizou, destacando a importância do apoio dos torcedores. “É importante que as pessoas que estão nas arquibancadas, nossos torcedores, se identifiquem com aquilo que se passa dentro de campo. Essa é a nossa responsabilidade e, claro, de todos os jogadores.”

