Seleção brasileira deixa Doha menos de um dia após eliminação na Copa do Mundo

Eliminada da Copa do Mundo após perder nos pênaltis para a Croácia, a seleção brasileira deixou o hotel onde estava hospedada em Doha às 11h40 da manhã deste sábado (5h40 em Brasília). A delegação voltará para o Brasil em voo fretado. Haverá uma parada em Londres antes da chegada ao Rio, prevista para domingo.

Boa parte do grupo de jogadores ficará na Europa. Alisson, Alex Sandro, Gabriel Martinelli, Éder Militão, Vinicius Jr. e Bruno Guimarães, por sua vez, deixaram a concentração ainda na madrugada para ficar com seus familiares e retornam por conta própria.

Na saída do hotel, nenhum jogador apareceu para dar qualquer declaração. Assim como acontecera na chegada ao país, eles embarcaram por uma área afastada e saíram com o auxílio de um batedor da polícia. Não havia torcida presente.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que chefiou a delegação em Doha, voltará no mesmo voo. Ao longo de toda a preparação e da estada da seleção brasileira, ele ficou junto com o grupo no hotel – deixou o local em apenas dois momentos, para um jantar com patrocinadores e para receber uma homenagem da Fifa.

O clima de fim de festa era total em Doha na manhã deste sábado – nem o sol apareceu e chegou a chover nas primeiras horas do dia. Além disso, boa parte da delegação que esteve no Catar vai deixar a seleção. O técnico Tite confirmou ainda na sexta que era o fim de seu ciclo. Jogadores como Thiago Silva e Daniel Alves, dois dos que mais vestiram a camisa do Brasil ao longo da história, jogaram sua última Copa do Mundo.

Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

