Guto Ferreira assume comando técnico do Goiás, após ser demitido no Coritiba

Durou poucas horas o período desempregado de Guto Ferreira. Depois de ser demitido do Coritiba nesta sexta-feira, o técnico foi anunciado pelo Goiás para comandar a equipe na temporada 2023. Ele vai substituir Jair Ventura.

“Guto Ferreira é o novo técnico do Goiás Esporte Clube! Seja bem-vindo ao #MaiorDoCentroOeste, professor!”, anunciou o clube em suas redes sociais. No Brasileiro deste ano, o time goiano terminou em 13° lugar, com 46 pontos.

No Coritiba, Guto chegou em agosto deste ano e terminou a disputa do Brasileirão somando sete vitórias, dois empates e oito derrotas no comando do time. Com aproveitamento de 47,67%, conseguiu evitar o rebaixamento do time paranaense à Série B.

Guto Ferreira, através do seu empresário, recebeu a notícia com surpresa, já que pretendia seguir à frente do clube paranaense na próxima temporada. O mais cotado para substituí-lo é António Oliveira, que deixou o Cuiabá.

