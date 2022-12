Santos anuncia contratação do lateral-direito João Lucas por três temporadas

Por Estadão - Estadão 11

A lateral-direita do Santos foi a posição que mais deu dor de cabeça aos torcedores na temporada. Auro e Madson foram bastante questionados ao longo do ano por cometerem muitos erros – a dupla acabou dispensada – e Nathan terminou jogando o Brasileirão. Para não repetir o erro em 2023, o clube anunciou a chegada de João Lucas, do Cuiabá.

Depois de se destacar no time do Mato Grosso nas duas últimas temporadas do Brasileirão, e ser adquirido em definitivo, João Lucas entrou na mira do Santos por causa de sua força defensiva e também pela velocidade na hora de aparecer no ataque. A proposta de acordo em definitivo agradou ambos os lados e o acerto foi fechado.

“O lateral-direito João Lucas é o novo reforço do Santos FC para a temporada. O jogador, de 24 anos, foi contratado em definitivo junto ao Cuiabá e assinou contrato de 3 anos com o clube”, oficializou o Santos.

Bicampeão do Brasileirão com o Flamengo (2019 e 2020) e da Libertadores (2019), João Lucas chega para ser titular de Odair Hellmann na próxima temporada. A volta do elenco aos trabalhos para a pré-temporada está agendada para o dia 14 de dezembro, no CT Rei Pelé.

Além do lateral-direito, o clube já havia oficializado as chegadas do zagueiro Messias e do atacante Mendoza, ambos do Ceará, além de contratar os volantes Vinicius Zanocelo e Rodrigo Fernández em definitivo. A diretoria ainda trabalha para fechar com um armador.

