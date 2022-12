Covid-19: Primeiro lote de vacinas bivalentes da Pfizer chega ao Brasil

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O Brasil recebeu nesta sexta-feira, 9, o primeiro lote com 1,4 milhão de doses da vacinas bivalentes contra o coronavírus. Os imunizantes “reforçados” são fabricados pela Pfizer e demonstraram eficácia contra a variante Ômicron original e a cepa BA1.

Continua depois da publicidade

A remessa entregue nesta sexta ainda será analisada e avaliada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). Segundo o Ministério da Saúde, as orientações sobre distribuição, aplicação e público-alvo dessas doses serão informadas por meio de uma nota técnica a ser emitida nos próximos dias.

Para identificação, os frascos das vacinas bivalentes têm tampa na cor cinza e cada um tem o equivalente a seis doses. Ainda segundo o ministério, o governo federal firmou um contrato com a farmacêutica para a entrega de todas as vacinas disponíveis, com as atualizações, e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“As vacinas bivalentes oferecem proteção contra mais de uma cepa do vírus e devem expandir a resposta imune. Será um importante reforço para nossa campanha de vacinação”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em comunicado.

Continua depois da publicidade

A pasta ainda reforçou em nota que as vacinas já disponíveis no País são eficazes e protegem contra o coronavírus, evitando casos graves e óbitos. “Os brasileiros devem procurar os postos de vacinação mesmo após o prazo para a dose de reforço”, alertou.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.