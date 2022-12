Harry Styles: van com itens de merchan é assaltada no Paraná

Por Estadão - Estadão 7

Uma van com itens de merchan do cantor Harry Styles, como camisetas e souvenires, foi assaltada em uma rodovia do Paraná na madrugada desta sexta-feira, 9. O artista tem apresentação marcada em Curitiba na noite deste sábado, 10, depois de ter passado por São Paulo na última terça, 6, e pelo Rio de Janeiro nesta quinta, 8.

Inicialmente, havia circulado nas redes sociais que instrumentos da equipe de Styles haviam sido roubados, mas o Estadão entrou em contato com a Live Nation Brasil, produtora do evento, que negou a informação.

Segundo a assessoria, o “transporte entre cidades não é realizado por vans e segue em normalidade”. O show do cantor na capital paranaense também permanece marcado, sem alterações.

À reportagem, a Polícia Militar do Paraná explicou que foi acionada por uma pessoa, que relatou ter sido vítima de roubo com arma de fogo no km 46 da BR 116. A pessoa informou que o veículo que havia sido levado tratava-se de uma van carregada com produtos do cantor Harry Styles.

“Orientamos a pessoa que fez a ligação para solicitar que a vítima comparecesse à Delegacia de Furtos e Roubos para registrar o boletim de ocorrência. Ao chegar no local, a equipe não localizou a vítima”, completou a assessoria da PM.

Confira a nota da Live Nation Brasil na íntegra:

“Diferentemente do que está sendo veiculado nas redes sociais, a Live Nation Brasil informa que não houve assalto no transporte de equipe, equipamento, banda ou equipe da turnê do Harry Styles no Brasil. O transporte entre cidades não é realizado por vans e segue em normalidade. Não há qualquer alteração no show de Curitiba. A notícia se refere a um assalto de uma van local de Curitiba que transportava itens de merchan (camisetas e souvenires para vendas ao público). E já estão sendo repostos para a apresentação de sábado à noite.

Atenciosamente,

Assessoria de imprensa – Live Nation Brasil”

Julia Queiroz

Estadao Conteudo

