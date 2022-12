Bolsas da Europa fecham em baixa, com fala do BCE e à espera por juros

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Os mercados acionários da Europa fecharam em queda nesta quinta-feira, 8, com Frankfurt como exceção bem próxima da estabilidade, em um cenário de incertezas globais e no aguardo das decisões do ritmo da taxa de juros por parte dos bancos centrais das principais economias. Também nesta quinta, a fala da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, também orientou os negócios desta sessão.

Continua depois da publicidade

Em Londres, o FTSE 100, caiu 0,23%, a 7.472,17 pontos, enquanto o CAC 40, em Paris, recuou 0,20%, a 6.647,31 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em baixa de 0,14%, a 24.207,42 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 fechou em queda 0,68%, a 8.234,20 pontos. O índice DAX, em Frankfurt, foi na contramão da maioria e subiu 0,02%, a 14.264,56 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 caiu 0,93%, a 5.745,57 pontos. As cotações são preliminares.

Mais cedo, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que o ambienta instável, proporcionado principalmente pela pandemia, pela crise energética e pela guerra na Ucrânia, apresenta riscos para a estabilidade financeira da Europa.

Na próxima quinta-feira, o BC europeu irá decidir o novo aumento da taxa de juros dos países do bloco. No mesmo dia, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), também fará decisão de política monetária. Segundo o ING, o risco do BCE aumentar as taxas em mais 75 pontos-base (pb) “claramente cresceu”, baseado em dados que demonstraram resiliência da economia na zona do euro.

Continua depois da publicidade

Entre os destaques que pressionaram Londres, Frasers Group despencou quase 10%, apesar de ter anunciado resultados robustos para o semestre. Já as ações da Balfour Beatty fecharam em alta de mais de 2% depois de atualizar suas expectativas de lucro para o ano. Segundo análise da CMC Markets, a expectativa é que a receita do ano inteiro desta empresa cresça cerca de 5% ante 2021.

Ainda segundo a mesma análise, a recuperação dos preços de petróleo – que já viraram para o negativo -, contribuiu para um modesto impulso no começo do dia. Nas ações do setor de energia, o quadro era modesto, com a Shell fechando praticamente estável, em Londres, enquanto a Galp Energia tinha alta de menos de 0,5% em Lisboa. Em Paris, TotalEnergies avançou pouco mais de 0,5%, enquanto Eni subiu quase 1%, em Milão.

Natália Coelho

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.