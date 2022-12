EUA e Reino Unido anunciam parceria para Acessibilidade e Segurança Energética

Por Estadão - Estadão 6

Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram nesta quarta-feira, 7, a criação de uma parceria bilateral para garantir a Acessibilidade e Segurança Energética internacional, com o objetivo imediato de estabilizar os mercados de energia, reduzir a demanda e “assegurar segurança de oferta em curto prazo”.

O acordo define quatro principais áreas de atuação, em que ambos os países se comprometem a fortalecer laços comerciais e compartilhar conhecimento científico, sendo elas: eficiência energética e soluções inovadoras, suprimento de gás, cooperação nuclear e colaboração internacional em energia limpa.

Eficiência energética

O Reino Unido se comprometeu a estabelecer uma nova força-tarefa de eficiência energética, fornecendo 1,5 bilhão de libras para o programa Help to Heat destinado a famílias de baixa renda e investindo 6 bilhões de libras adicionais em esquemas de eficiência energética até 2028.

Já os Estados Unidos anunciaram mais de US$ 30 bilhões em soluções de eficiência energética e energia renovável para comunidades de baixa renda, sem previsão quanto ao período de duração do investimento.

Gás natural e energia nuclear

Tendo em vista a redução da dependência europeia no gás natural russo, os Estados Unidos assumiram a responsabilidade por expandir suas exportações para o Reino Unido, trabalhando para garantir volumes de GNL de pelo menos 9-10 bilhões de metros cúbicos (bcm, na sigla em inglês) no próximo ano. EUA e Reino Unido também devem trabalhar juntos para ampliar Pequenos Reatores Modulares (SMRs, na sigla em inglês) de energia nuclear em países aliados, criando cadeias de fornecimento “resilientes e diversificadas”.

Cooperação internacional

No comunicado oficial da Casa Branca, ambos os países também anunciaram que pretendem avançar na cooperação internacional com aliados do Just Energy Transition Partnerships (JETPs) e do G7 na Infraestrutura Global e Investimento (PGII, na sigla em inglês).

Laís Adriana, especial para a AE

Estadao Conteudo

