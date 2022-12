Veredicto em processo de Cristina Kirchner sai à tarde, mas decisão não é final

Por Estadão - Estadão 3

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, conhecerá na tarde desta terça-feira, 6, sua sentença no processo chamado de Vialidad. A Promotoria pede 12 anos de prisão para a também ex-presidente, acusando-a de crimes como associação ilícita para direcionar obras públicas na província de Santa Cruz a favor do empresário Lázaro Baez. A decisão judicial deve ser divulgada nesta tarde e, segundo a agência oficial Télam, há expectativa por mobilizações em Buenos Aires a favor da política. De acordo com o jornal La Nación, a sentença será lida a partir das 17h30 (de Brasília), hora local.

Cristina Kirchner argumenta que é vítima de “lawfare”, de manobras jurídicas para tirá-la do poder, e diz ser inocente. O canal Todo Noticias esclarece que ela pode ser inocentada, condenada em todos os quesitos ou sofrer apenas condenação parcial. De qualquer modo, o veículo lembra que Cristina ainda poderá apelar para uma corte superior e, mais adiante, recorrer à Corte Suprema de Justiça. Recorda ainda que, até que o caso esteja transitado em julgado, ela continua no cargo e mantém os direitos políticos, podendo eventualmente concorrer na eleição do próximo ano.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

