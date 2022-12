Alcaraz aponta fase final de recuperação e foca na disputa do Aberto da Austrália

Por Estadão - Estadão 5

O tenista Carlos Alcaraz utilizou as redes sociais para informar que está em fase final de recuperação de uma lesão muscular no abdômen sofrida há um mês e que pretende retornar rapidamente aos treinos, visando a disputa da temporada 2023, cujo objetivo imediato é o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.

“Última sessão de da recuperação! Hoje ressonância (magnética) e prova de esforço”, escreveu o tenista, nesta terça-feira, em seu Instagram.

Alcaraz ficou fora do ATP Finals, em Turim, na Itália, e da fase final da Copa Davis, em Málaga, na Espanha, depois de se machucar no duelo contra o dinamarquês Holger Rune pelas quartas de final do Masters 1000 de Paris.

O tenista, de 19 anos, ocupa o primeiro lugar no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), após somar 57 vitória em 70 jogos disputados na temporada. El conquistou cinco títulos: o US Open, o Masters 1000 de Miami e de Madri, além dos ATP 500 do Rio e Barcelona.

Juan Carlos Ferrero, técnico de Alcaraz, pretende que o pupilo faça alguns jogos de exibição ou até mesmo participe de algum torneio preparatório em Melbourne, antes da disputa do Aberto da Austrália. O objetivo é dar ritmo de jogo para o tenista, após o longo período de inatividade.

