Real Madrid antecipa volta aos treinos com elenco parcial visando o Espanhol

Por Estadão

O Real Madrid iniciou a volta aos treinos com jogadores que não estão envolvidos na Copa do Mundo do Catar já visando a retomada do Campeonato Espanhol. Na atividade, nove atletas estiveram presentes no Centro de Treinamento do clube para um trabalho técnico que também contou com finalizações de média e curta distância.

No treino estiveram presentes os atletas Toni Kroos, Mendy, Dani Ceballos, Mariano, Lucas Vasquez, Odriozola, Nacho, Vallejo e Lunin. Em um campo reduzido, os atletas fizeram ainda um trabalho tático.

O atacante Benzema, que acabou cortado do mundial por conta de um problema muscular na coxa, segue em tratamento intensivo e vem sendo acompanhado pelos médicos do clube.

O Campeonato Espanhol recomeça no dia 30 de dezembro e o Real Madrid volta a disputar a competição jogando fora de casa. O desafio vai ser diante do Valladolid, no estádio José Zorrilla. O time do técnico Carlo Ancelotti está em segundo lugar com 35 pontos. O Barcelona lidera a classificação com dois pontos a mais.

Classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o clube espanhol terá pela frente o Liverpool em uma reedição da final do ano passado. O primeiro duelo, fora de casa, está marcado para o dia 21. A partida de volta está agendada para 15 de março.

Ao contrário do seu maior rival, que foi eliminado de forma precoce do principal torneio europeu, o Real Madrid cumpriu a expectativa e não teve problemas para confirmar presença na fase eliminatória do torneio.

A equipe terminou a primeira fase como líder do Grupo F e teve um aproveitamento de 72% nos seus jogos com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota diante do RB Leipzig na penúltima rodada.

Estadao Conteudo

