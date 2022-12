SP: Linha 12-Safira da CPTM voltou a operar nesta terça-feira

Por Estadão - Estadão 8

A circulação de trens na Linha 12-Safira, que transporta diariamente 250 mil pessoas, foi retomada totalmente no início da manhã desta terça-feira, 6, segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Na tarde de segunda-feira, 5, a operação havia sido retomada no fim da tarde, mas com os veículos sob trilhos se deslocando apenas por uma via.

Suspenso para a finalização das obras de recuperação no trecho danificado pelo descarrilamento do trem de carga operado pela MRS Logística, o serviço Expresso Aeroporto, que liga a cidade de São Paulo ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, também foi retomado nesta terça-feira.

Desde a madrugada de sábado, 3, quando aconteceu o acidente perto da Estação Tatuapé, ma zona leste de São Paulo, os técnicos da CPTM e da MRS Logística, operadora do trem de carga, trabalharam no local para a retirada das peças das vias e recomposição dos trilhos.

O descarrilamento também provocou interferências na Linha 11-Coral. No entanto, com a retirada total do trem de carga e parte dos vagões da linha no domingo, 4, e avaliação dos trilhos, o funcionamento foi retomado na segunda-feira, 5, mas com velocidade reduzida no trecho da Estação Tatuapé. Ao longo do dia, passageiros relataram os transtornos enfrentados e cobraram providências para que o problema fosse resolvido o quanto antes. Com o término dos reparos, a circulação de trens também foi restabelecida totalmente nesta terça-feira.

Conforme a CPTM, no total foram retiradas cinco locomotivas com 16 vagões de carga, sendo 10 de areia e seis de bobina de aço (com 14 bobinas pesando 30 toneladas cada).

A transferência com o Metrô na Estação Tatuapé não está mais aberta de forma gratuita, assim como o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi cancelado.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. A investigação está sendo realizada pela CPTM, em conjunto com a MRS, por meio das Comissões Permanentes de Segurança em Sistemas Operacionais (Copese) das duas empresas, que têm por objetivo monitorar e analisar ocorrências.

“Além de propor ações corretivas e preventivas para minimizar e eliminar qualquer risco à segurança operacional, emitir pareceres e análises técnicas. A prioridade até agora foi liberar o sistema para a operação”, disse em nota.

Funcionamento dos trens da CPTM:

– A Linha 11-Coral está operando normalmente desde o início da manhã desta terça-feira.

– Na Linha 12-Safira, os trens também voltaram a circular normalmente.

– O Serviço Expresso Aeroporto, que liga a cidade de São Paulo ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, foi retomado nesta terça-feira, após a finalização dos reparos.

– A Linha 13-Jade funciona normalmente entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto-Guarulhos. A linha não sofreu interferências em nenhum momento.

Renata Okumura

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

