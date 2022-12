Taxas de juros recuam em linha com dólar antes de dado de emprego dos EUA

Por Estadão - Estadão 4

Os juros futuros começam a sexta-feira, 2, em baixa firme, de ao redor de 10 pontos-base, em toda a curva. O movimento acompanha a trajetória do dólar ante o real e outras moedas, com investidores à espera de que o relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, traga número mais fracos e reforce as apostas de moderação na alta dos juros nos EUA pelo Federal Reserve (Fed, o BC norte-americano), para uma dose de 50 pontos-base, na reunião de 14 de dezembro.

O dado sai às 10h30, de Brasília. No Brasil, o dado da produção industrial veio dentro do esperado em outubro, com alta de 0,3%, mas melhor que a mediana estimada (-0,1%) pelo Projeções Broadcast na pesquisa com os analistas do mercado financeiro.

Às 9h38, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 12,63%, de 12,74% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 caía para 13,00%, de 13,12%, e o para janeiro de 2014 cedia para 13,87%, de 13,98% no ajuste anterior. O dólar à vista tinha queda de 0,48%, a R$ 5,1724.

Luciana Xavier

Estadao Conteudo

