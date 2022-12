Ídolo Fred é novo diretor de Planejamento do Fluminense; Diniz assina renovação

Por Estadão - Estadão 5

A quinta-feira foi movimentada no Fluminense. O clube carioca anunciou que o ídolo Fred está de volta, agora como diretor de Planejamento Esportivo. O ex-centroavante concluiu cursos de especialização para aliar à experiência adquirida na vitoriosa carreira e cuidará da integração de todas as áreas de futebol, entre profissional, categorias de base e feminino. O novo dirigente ainda participou de reunião com o técnico Fernando Diniz, que assinou a renovação de conrato por mais duas temporadas.

Fred terá a missão de auxiliar o departamento de futebol no planejamento para a próxima temporada. Ele se reuniu com os demais integrantes da diretoria e com Fernando Diniz visando reforços para 2023, ano no qual o Fluminense confia em grandes títulos, como a tão sonhada conquista da Libertadores.

Recentemente, Fred tirou a Licença B de Treinadores na CBF Academy e concluiu um curso de gestão ministrado por Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional, garantindo o certificado de “Executivo de Futebol”.

Com as especializações acadêmicas Fred não cuidará apenas do planejamento, como representará o Fluminense em viagens de intercâmbio com equipes da Europa, além de fornecer apoio em decisões de logística esportiva – responderá à diretoria executiva de futebol e à diretoria do clube.

NO PAPEL

Depois da confirmação da reeleição do presidente Mário Bittencourt, Fernando Diniz foi confirmado até dezembro de 2024. O técnico estava apalavrado com o dirigente e, sorridente e esbanjando felicidade, finalmente assinou o novo acordo, com um aumento salarial e carta branca para montar o elenco que vai priorizar a conquista da América no próximo ano.

