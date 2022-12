Com proposta do futebol japonês, zagueiro Derlan pode deixar o Guarani

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A intenção da diretoria do Guarani era manter a base do elenco para a temporada 2023. Trata-se de um ano importante para o time campineiro com várias competições: Campeonato Paulista, Série B do Campeonato Brasil e Copa do Brasil. No entanto, o técnico Mozart Santos a cada dia se depara com notícias sobre saída de atletas.

Continua depois da publicidade

Nesta quinta-feira, surgiram rumores de que o zagueiro Derlan vai deixar o estádio Brinco de Ouro. O atleta não entrou em um acordo com a diretoria e sua presença no ano que vem é praticamente descartada. O jogador está acertando com o futebol japonês. O destino ainda não foi revelado, porém, o tempo de contrato é interessante para o atleta: três temporadas.

Derlan chegou ao Guarani sob o respaldo do técnico Daniel Paulista. Mas ele demorou a encaixar. Com a chegada de Mozart ele conseguiu ganhar espaço e teve um entrosamento com João Victor, seu companheiro de defesa. Derlan defendeu o time campineiro em 39 partidas.

Além dele, já deixaram o clube os zagueiros João Victor e Ronaldo Alves. Do grupo da Série B, o único que permanece de zagueiro é o argentino Ivan Alvariño, que já atuou como lateral e volante.

Continua depois da publicidade

O Guarani estreia no Paulistão no dia 15 de janeiro, contra o Santo André no ABC. O time de Campinas faz parte do Grupo B, ao lado do Mirassol, São Paulo e Água Santa.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.