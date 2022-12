Kim Jong Un convoca conferência para tratar de rumos políticos da Coreia do Norte

Por Estadão - Estadão 7

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, convocou uma grande conferência política antes do fim do ano, na qual ele deve tratar das relações cada vez mais tensas com os Estados Unidos e a Coreia do Sul, por causa da expansão dos programas nuclear e de mísseis de Pyongyang. A imprensa estatal norte-coreana informou nesta quinta-feira (1) que Kim liderou uma reunião do Politburo do Partido dos Trabalhadores, que governa o país, na qual os membros revisaram a implementação de políticas do Estado em 2022. Eles também decidiram realizar uma reunião plenária maior, com o Comitê Central do partido, em uma data não fechada no fim de dezembro.

Nos últimos anos, Kim Jong Un usou conferências políticas nessa época do ano ou no início de janeiro para revisar questões de Estado e revelar seus principais objetivos na economia e na política externa, bem como no desenvolvimento de armas. O país impulsionou o teste de mísseis em nível recorde neste ano, explorando a divisão no Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a guerra na Ucrânia, e acelerou o desenvolvimento de armas, elevando a pressão sobre Washington e Seul. Fonte: Associated Press.

