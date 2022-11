Will Smith divulga filme: "Que minhas ações não penalizem a equipe"

Por Estadão - Estadão 17

Após a polêmica no Oscar, Will Smith deu continuidade a sua carreira de ator e irá estrelar Emancipation. O ator declarou que teme que o tapa que deu em Chris Rock influencie negativamente no lançamento do longa, previsto para o dia 2 de dezembro.

Em entrevista ao jornalista Kevin McCarthy, Smith explicou que “vai entender” se o filme não fizer tanto sucesso. “Eu entenderei completamente – se o público ainda não estiver pronto, eu absolutamente respeitaria isso e permitiria que seu espaço não fosse invadido”, disse.

“Espero que minhas ações não penalizem a equipe. Antoine Fuqua (diretor) fez o que considero o maior trabalho de toda a sua carreira”, comentou.

Baseado em uma história real, Emancipation narra a jornada de Peter, um escravizado que foge de uma fazenda de algodão do sul dos Estados Unidos para se unir ao exército que lutou contra o fim da escravidão durante a Guerra Civil.

