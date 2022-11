Wakanda Cachoeiro: evento com atrações culturais agita fim de semana

Por Redação - Redação 14

Advertisement

Advertisement

O evento Wakanda Cachoeiro, que será realizado neste fim de semana, na Praça de Fátima, em comemoração ao mês da Consciência Negra, estará repleto de atrações culturais para o público.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Nesta sexta-feira (25), a partir das 9h, a criançada poderá curtir uma atração de mágica com Tio Beleza, e às 17h30 os jovens do Centro de Referência das Juventudes farão uma apresentação cultural.

À noite, a partir das 20h, o grupo “Dim Dim do Cavaco” encerra as atrações com um show repleto de clássicos de samba.

No sábado (26), uma série de apresentações irá exaltar a expressão cultural afro-brasileira, começando às 10h, com o caxambu da “Velha Rita”. Às 14h, a atração fica por conta da escola de capoeira Agogô de N’zambi, que será sucedida por uma performance do grupo de Bate Flecha “Mártir de São Sebastião”, às 16h30.

Continua depois da publicidade

Na praça de alimentação do evento, o grupo de chorinho “Pó de Mico” se apresentará, a partir das 15h, com muito samba de raiz, bossa nova e chorinho.

Na programação noturna, a partir das 19h, o grupo “Nó na Madeira” transformará a Praça de Fátima numa grande roda de samba e pagode.

E encerrando o evento, às 21h, a atração será a nacionalmente conhecida Banda Casaca, que sobe ao palco para cantar os seus maiores sucessos, como “Anjo Samile” e “Sereia.

Advertisement

Outras atrações

Continua depois da publicidade

Além das apresentações culturais, o evento Wakanda Cachoeiro contará com diversos atrativos para o público, como exposição de artesanatos, foodtruck, sarau, apresentações culturais, rodas de conversa, shows e brinquedos para crianças com a área “Wakanda Kids”.

Programação Wakanda Cachoeiro (25 de novembro)

9h – Abertura das barracas de artesanatos e praça de alimentação

9h – Abertura do espaço Kids- Atração de mágica com o Tio Beleza

10h – Oficina de Tranças Nagô com a Profissional AfroEmpreendedora Trancista Rosiane Moreira (Deverá ser realizada inscrição prévia via formulário on-line – acesse aqui)

13h – Atração de mágica com o Tio beleza para as crianças

15h – Oficina de Maquiagem com a Profissional Raquel Veridiano (Devera ser realizado inscrição prévia via formulário on-line – acesse aqui)

16h – Caminhada “Existir e Resistir”, com a Juventude do CRJ Cachoeiro, em parceria com a Rede de Ensino Municipal e Estadual, aberta a toda população. Saindo da Ilha da Luz – BRK Ambiental

16h – Palestra interativa sobre “Racismo Institucional” ministrada pela Coordenadora Executiva de Cidadania, Direitos Humanos e Políticas para as mulheres de Cachoeiro de Itapemirim Fayda Belo

17h – Abertura Oficial do evento com autoridades

17h30 – Apresentação Cultural com Centro de Referência das Juventudes (CRJ)

18h – Entrega das Homenagens “Troféu Consciência Negra”

19h – Palco Livre “para você ser, estar e apresentar” (Deverá ser feito inscrição prévia via formulário on-line – acesse aqui)

20h – Show de Samba com o Grupo “Dim Dim do Cavaco”

Programação Wakanda Cachoeiro (26 de novembro)

8h – Celebração “Todos Pelo fim da Intolerância Religiosa”

9h – Abertura das barracas, praça de alimentação e do Espaço Kids

10h – Apresentação de Caxambu da “Velha Rita”

10h30 – Roda de Conversa com tema, Juventude Negra: “Direitos, Exclusões e Violências”, para compor a mesa, estão convidadas as Profissionais Gabriela Verediano e Viviane Lupim (Idelizadoras do projeto DescolonizeEduca), a Profissional Beatriz Fraga Professora de literatura e Luciene Francino mestre em história e membra da Academia Cachoeirense de Letras

14h – Apresentação Cultural Escola de Capoeira Agogô de N’Zamb

15h – Show com o Grupo de Chorinho “Pó de Mico” na praça de alimentação

16h30 – Apresentação cultural Bate Flecha com o Grupo “Mártir São Sebastião”

17h30 – Concurso Rei e Rainha Wakanda (Deverá ser realizada inscrição prévia via formulário on-line – acesse aqui)

19h – Roda de Samba/ Pagode com o Grupo “Nó na Madeira”

21h – Encerramento com Show nacional com a Banda Casaca