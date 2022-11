Wakanda Cachoeiro: concurso para rei e rainha do evento com premiação de R$ 1 mil

Por Redação - Redação 11

O evento Wakanda Cachoeiro, que a Prefeitura realizará no próximo fim de semana, na Praça de Fátima, em comemoração ao Mês da Consciência Negra, está com inscrições abertas para o concurso de rei e rainha Wakanda.

Marcado para as 17h30 de sábado (26), segundo dia de atrações do evento, o concurso escolherá o casal que fizer a melhor representação da cultura afro, por meio de trajes inspirados na história dos povos africanos. Os eleitos receberão R$ 1 mil cada.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário on-line, disponível na página virtual da programação (www.cachoeiro.es.gov.br/novembro-da-consciencia-negra2022), onde também pode ser consultado o regulamento. A idade mínima para participar é de 18 anos.

A escolha dos vencedores ficará a cargo de uma banca de jurados composta por membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), que avaliarão os candidatos com base nos quesitos originalidade, criatividade e apresentação histórica.

Outras atrações

Além do concurso, o evento Wakanda Cachoeiro contará com diversas atrações ao público, como exposição de artesanatos, palco livre, foodtruck, oficinas, sarau, apresentações culturais, rodas de conversa, shows e brinquedos para crianças com a área “Wakanda Kids”

Programação Wakanda Cachoeiro (25 de novembro) – Praça de Fátima

9h – Abertura das barracas de artesanatos e praça de alimentação.

9h – Abertura do espaço Kids- Atração de mágica com o Tio Beleza.

10h – Oficina de Tranças Nagô com a Profissional AfroEmpreendedora Trancista Rosiane Moreira (Deverá ser realizada inscrição prévia via formulário on-line – acesse aqui).

13h – Atração de mágica com o Tio beleza para as crianças.

15h – Oficina de Maquiagem com a Profissional Raquel Veridiano (Devera ser realizado inscrição prévia via formulário on-line – acesse aqui).

16h – Palestra interativa sobre “Racismo Institucional” ministrada pela Coordenadora Executiva de Cidadania, Direitos Humanos e Políticas para as mulheres de Cachoeiro de Itapemirim Fayda Belo.

17h – Abertura Oficial do evento com autoridades.

17h30 – Apresentação Cultural com Centro de Referência das Juventudes (CRJ).

18h – Entrega das Homenagens “Troféu Consciência Negra”.

19h – Palco Livre “para você ser, estar e apresentar” (Deverá ser feito inscrição prévia via formulário on-line – acesse aqui).

20h – Show de Samba com o Grupo “Dim Dim do Cavaco”.

Programação Wakanda Cachoeiro (26 de novembro)

8h – Celebração “Todos Pelo fim da Intolerância Religiosa”.

9h – Abertura das barracas, praça de alimentação e do Espaço Kids.

10h – Apresentação de Caxambu da “Velha Rita”.

10h30 – Roda de Conversa com tema, Juventude Negra: “Direitos, Exclusões e Violências”, para compor a mesa, estão convidadas as Profissionais Gabriela Verediano e Viviane Lupim (Idelizadoras do projeto DescolonizeEduca), a Profissional Beatriz Fraga Professora de literatura e Luciene Francino mestre em história e membra da Academia Cachoeirense de Letras.

14h – Apresentação Cultural Escola de Capoeira Agogô de N’Zamb.;

15h – Show com o Grupo de Chorinho “Pó de Mico” na praça de alimentação.

16h30 – Apresentação cultural Bate Flecha com o Grupo “Mártir São Sebastião”.

17h30 – Concurso Rei e Rainha Wakanda (Deverá ser realizada inscrição prévia via formulário on-line – acesse aqui).

19h – Roda de Samba/ Pagode com o Grupo “Nó na Madeira”.

21h – Encerramento com Show nacional com a Banda Casaca.