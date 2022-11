Vladimir de Jesus comandará o Estrela do Norte no Campeonato Capixaba 2023

Por Redação - Redação 5

A equipe Alvinegra do Sumaré divulgou nas redes oficiais do clube a contratação do técnico Vladimir de Jesus para comandar o time que disputará o Campeonato Capixaba 2023.

Em 2020, o treinador chegou ao Estrela do Norte quando a equipe era vice-lanterna da competição e sem nenhuma vitória e, com muito trabalho e dedicação, garantiu a classificação para as quartas de final do capixabão.

O trabalho foi paralisado em março devido a pandemia do coronavírus e retornou em novembro do mesmo ano, com Vladimir ainda no comando do Alvinegro.

Para 2023, a diretoria do clube se reúne para definir todo o planejamento. Além disso, a data para apresentação da comissão técnica e dos atletas é dia 19 de dezembro, em Cachoeiro.

‘Já estamos em contato com jogadores que têm o perfil para a próxima temporada, para montar um elenco de qualidade para conquistar o nosso objetivo, que é ser campeão. O retorno do Vladimir será importante, pois é um profissional que já conhece o clube e fez um bom trabalho quando passou por aqui’, afirma o diretor de futebol do Estrela do Norte, Anderson Grasseli.

