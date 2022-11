Vila Velha registra aumento de 21,22% de empresas de turismo em 2022

Por Redação - Redação 8

Em comparação com o ano passado, em 2022 há um aumento de 21,22% no cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo em Vila Velha. Até dezembro de 2021 eram 410 cadastro. Até o último dia oito de novembro já constavam 497.

Dessas 87 novas empresas, destaque para o surgimento de mais 41 (164%) restaurantes, cafeterias, bares e similares. A quantidade de prestadores de serviço de estrutura para eventos aumentou para mais 12 (75%), enquanto surgiram 14 (12,61%) novas agências de turismo na cidade.

O CADASTUR é uma importante fonte de consulta para o turista desenvolvido pelo Ministério do Turismo, em parceria com os órgãos oficias de turismo, nos 26 estados e no Distrito Federal.

“A ideia é promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos por meio do cadastro de empresas e profissionais do setor”, explica o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Júnior.

De acordo com a subsecretária de Turismo, Carla Rezende, “o crescimento é devido a conscientização dos empresários locais da importância do programa, com isso, aumentando a sua visibilidade para o mercado (trade e consumidores), além ser um oportunizar a participação em programas de qualificação e obtenção de financiamentos federais”.

São prestadores de serviços turísticos as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do urismo.

