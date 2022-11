Vídeo mostra momento em que a BR-101, em Aracruz, desmorona

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 61

Advertisement

Advertisement

O trecho da BR-101, na altura do quilômetro 169, entre Aracruz e Linhares, desmoronou na manhã desta terça-feira (29). A causa foram as fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que a estrutura da ponte desaba. Um rio se forma abaixo da estrada.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O trânsito está interrompido no local e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não há previsão para liberação e sugeriu aos condutores a busca de rotas alternativas para seguir viagem.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou, em nota, que houve registro de erosão no local e o trecho está totalmente interditado. “A concessionária mobilizou todos os esforços e equipes estão no trecho para avaliar as intervenções necessárias. A PRF também está no local para apoio. Não há previsão de liberação. A concessionária orienta que usuários fiquem atentos e respeitem as sinalizações”.