Vídeo faz acusação falsa à pesquisa publicada da eleição em Ibitirama

Um vídeo publicado nas redes sociais está divulgando informações falsas sobre a pesquisa realizada pelo Instituto Solução e publicada pelo portal Aqui Notícias sobre as eleições suplementares de Ibitirama. O vídeo também faz acusações infundadas ao diretor do GFC Comunicações – razão social do portal Aqui Notícias, Elias Carvalho Soares, e traz informações deturpadas sobre o trabalho realizado pelas empresas. A eleição suplementar acontece neste domingo (27).

Na pesquisa, o atual prefeito interino do município, Ailton Véin, aparece à frente do ex-prefeito Reginaldo Simão, nas intenções de votos, com 48,15%, contra 35,19%. Uma diferença de quase 13%, enquanto o número de indecisos fica em 9,79% e outros 6,88% afirmam que não vão votar em ninguém, em nenhum ou em branco, com uma margem de erro de 4,9% aproximadamente e um intervalo de confiança estimado em 95%. Logo, apesar de não haver identificação, tudo indica que o vídeo foi divulgado e publicado por quem é aliado do ex-prefeito Reginaldo Simão.

Diante disso, o Instituto Solução de Marketing & Pesquisa publicou uma nota de repúdio ao vídeo, colocando que suas pesquisas “sempre foram pautadas pelo método, pela estatística e credibilidade”. “Não vendemos e nunca agiremos para que algo macule nosso maior bem, que é a nossa marca”, afirma a nota. O Instituto também afirma “que as medidas jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas para punir os responsáveis pela produção e divulgação do vídeo”.

A empresa coloca que, nas eleições de 2020, o Instituto realizou pesquisas em 44 municípios – todas publicadas no portal Aqui Notícias – e conseguiu acertar os resultados, de forma proporcional, em 40 deles, inclusive em Ibitirama. Na época, o Instituto realizou pesquisas e publicou duas sobre as eleições de Ibitirama, acertando o resultado. O então candidato, Paulo Lemos, foi eleito com 58,66% dos votos válidos e o instituto, em sua última publicação, registrou, no cenário espontâneo, 61,36%. Logo, o Instituto acertou o resultado por estar dentro da margem de erro que variou em 4% para mais ou para menos.

GFC rechaça acusações falsas feitas no vídeo

O vídeo também faz acusações ao diretor do GFC Comunicações, Elias Carvalho Soares, tentando manchar sua reputação, levantando um suposto jogo de interesses na eleição do prefeito Ailton Véin. Contudo, a empresa ressalta que não tem qualquer ligação ou contrato com a atual administração. Aliás, destaca que o último ano que o GFC Comunicações teve um contrato com a Prefeitura de Ibitirama foi, justamente, na administração do ex-prefeito Reginaldo Simão, para a realização de publicações legais do município, o que foi feito de forma legal, por meio de uma licitação que foi ganha pela empresa por apresentar o menor preço.

Logo, o GFC Comunicações – Portal Aqui Notícias também repudia todas as informações e pretende buscar seus direitos, por meio de ação judicial contra os produtores e divulgadores das mentiras apresentadas no vídeo. Ressaltando que seu maior patrimônio é sua credibilidade e a busca pela verdade. Por isso, está acompanhando todo o processo eleitoral de forma imparcial e acreditando no processo democrático, rechaçando qualquer tentativa que vise tumultuar o pleito no município.

