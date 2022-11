VÍDEO | Duas escolas são alvos de ataques a tiros no ES; há feridos

Por Redação - Redação 831

Duas escolas de Aracruz foram alvo de ataques de um homem armado na manhã desta sexta-feira (25). De acordo com as primeiras informações, os alvos foram uma escola estadual e outra particular de Coqueiral.

A polícia está no local e ainda não há confirmação do número de pessoas atingidas. Os ferimentos foram encaminhados para o hospital do município.

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB) se pronunciou sobre o ocorrido. “Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas escolas Primo Bitti e Darwin, em Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento do Secretário de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos”, publicou o governador nas redes sociais.

