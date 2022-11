VÍDEO | Criança viraliza ao brincar na “neve” após forte chuva de granizo

Por Redação - Redação 127

Advertisement

Advertisement

Após uma intensa chuva de granizo na tarde do último domingo (20), moradores do Sol Nascente registraram uma cena inusitada no Distrito Federal. Em uma casa na região administrativa, a parte externa ficou coberta por gelo após o temporal, e o volume de gelo fez a área parecer coberta por “neve”. As informações são do site Metrópoles.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O pequeno Arthur Larcerda Araújo, 5 anos, aproveitou para realizar o sonho de brincar em um local assim. Em vídeo, a criança aparece deitada no chão, enquanto faz um “anjo de neve”. Nesse momento, vizinhos comentam: “Dá até para parecer que está em Nova York”.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui >> https://rebrand.ly/gr1qdft

Apesar da diversão do filho, a mãe de Arthur, Geane Lacerda, 39, contou que sofreu muitos prejuízos após a tempestade de granizo. A intensidade fez o gelo quebrar telhas, calhas e janelas da casa da família.

“A chuva começou fraca, por volta das 17h. Depois, houve uma ventania como nunca vi igual. Quando acabou, começou a chuva de granizo, que durou uns 10 minutos sem parar e muito forte. Foi bonito só depois, mas a verdade é que ficamos com muito medo de quebrar tudo aqui em casa”, relata a enfermeira.

Continua depois da publicidade

Mesmo que o fenômeno tenha aspecto semelhante ao provocado pelos flocos de gelo, o meteorologista Heráclio Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), afirma que a ocorrência se trata de queda de granizo.

O especialista comenta as diferenças entre os dois: “O granizo se forma quando a temperatura abaixo de 0°C congela as gotículas de água. A nuvem fica muito pesada, e a chuva cai em forma de pedras de gelo. No caso da neve, o fenômeno é associado ao tempo extremamente frio. Ela se forma por um aglomerado de cristais de gelo que se desenvolvem dentro de uma nuvem. A recém-caída é muito branca e em flocos, que, com o passar das horas, viram um aglomerado de gelo no solo”.

Advertisement