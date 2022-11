Verão 2023: Anchieta publica Edital para credenciamento de ambulantes

Por Redação - Redação 12

Advertisement

Advertisement

Foi publicado pela Prefeitura de Anchieta o Edital que regulamenta as inscrições para o comércio ambulante e eventual para a temporada de verão 2022/2023 no município. O documento define as regras de inscrições, vagas e funcionamento dos serviços que poderão ser exercidos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O credenciamento será restrito aos moradores de Anchieta. O período de inscrição será de 22 a 25 de novembro para os balneários de Iriri, Castelhanos e Ubu. Interessados devem conferir a data no cronograma e realizar a inscrição das 09h às 16h, na sala da Gerência de Fiscalização de Obras e Posturas, localizada no Centro Administrativo II.

No dia 24/11 as Inscrições serão realizadas somente das 9h às 13h, devido o horário especial de funcionamento da Prefeitura nesta data por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022.

A listagem da classificação inicial, de acordo com o número de vagas para cada atividade e local de atuação, será divulgada no dia 05 de dezembro. A vigência do alvará será para o período de 02 de janeiro a 05 de março de 2023.

Continua depois da publicidade

Todo comércio ambulante deverá portar alvará de licença e estar provido de sacos plásticos para o acondicionamento de seus resíduos (lixo), devendo depositá-los em ponto adequado para a coleta após o expediente.