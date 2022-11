Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas em ataques a escolas no ES

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 1539

Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas, após um homem abrir fogo em duas escolas, uma particular e outra pública, no município de Aracruz, no norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (25).

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Marcio Celante, 11 pessoas foram atingidas na escola Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, após o atirador quebrar um cadeado e entrar na instituição.

“Nossa prioridade inicial foi de socorrer as vítimas. Após isso, identificamos pelas imagens de segurança, que o atirador acessou a escola após quebrar o cadeado de uma das entradas, que inclusive, fica ao lado da sala de professores, que no momento da invasão estava cheia, por conta do horário de intervalo. 11 educadores foram atingidos e, infelizmente, dois acabaram falecendo”, explicou o secretário.

Celante, que também é coronel da Polícia Militar (PM), disse ainda que na instituição particular, três pessoas foram baleadas e, uma delas, também veio a óbito. Entretanto, ele não soube informar ainda a dinâmica do ataque, ou quem seriam as vítimas, pois estava se direcionando ao local para ter acesso às informações.

Polícias trabalham para identificar o atirador

Após realizar o atendimento a todas as vítimas, o secretário informou que a prioridade agora é a identificação do atirador. Para isso, as Polícias Civil e Militar do Espírito Santo estão, de forma maciça, atuando no caso. Inclusive, várias equipes foram enviadas para o município de Aracruz, inclusive, dois helicópteros do Notaer.

Celante contou também, que ainda não há informações de quem seja o atirador. “A informação preliminar que nós temos, segundo vimos nas imagens, é que o atirador estava sozinho. Ele usava uma pista, roupa camuflada e estava com o rosto coberto com máscara, desta forma, não conseguimos identificá-lo. Entretanto, nossas equipes estão trabalhando para isso”, finalizou.

