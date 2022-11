Trans de 44 anos morre em acidente na ES 484 em São José do Calçado

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 786

Uma transexual de 44 anos morreu na tarde deste domingo (14) após o carro em que ela estava capotar na ES 484, em Limoeiro, comunidade que fica no interior de São José do Calçado.

Vander Paulo Silva de Jesus, que atendia pelo nome social Vander Paula, estava no banco do carona. O motorista de 19 anos, e duas mulheres, de 26 e 31 anos, que ocupavam o banco de trás, tiveram ferimentos e foram encaminhados para hospitais da região.

À PM, o motorista contou que Vander Paula tentou “agarrá-lo” dentro do veículo e, ao tentar se afastar dela, acabou perdendo o controle da direção. O veículo parou com as rodas para cima em um córrego, às margens da rodovia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às vítimas. Vander Paula chegou a sair do carro sozinha e pedir por ajuda, no entanto, caiu morta ao lado do veículo minutos depois. O corpo dela foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

