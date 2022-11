🎭 Teatro, balé e show: 6ª edição da Mostra de Teatro Cidade de Anchieta começa nesta terça (15)

Por Redação - Redação 34

O Grupo de Teatro Rerigtiba vai realizar de 15 a 25 de novembro a 6¬™ Mostra de Teatro Cidade de Anchieta, com todas as atividades oferecidas de forma gratuitas para p√ļblicos de todas as idades, conforme a faixa et√°ria de cada evento. As apresenta√ß√Ķes acontecem na sede do Rerigtiba, em Anchieta e em pra√ßas e escolas do munic√≠pio.¬†(confira a programa√ß√£o abaixo).

A programa√ß√£o conta com 12 atra√ß√Ķes: teatro infantil e adulto, bal√© e um show musical. Tamb√©m ser√£o oferecidas 3 oficinas de teatro para estudantes da rede p√ļblica de ensino, em diversas escolas e pra√ßas do munic√≠pio.

A Mostra que tem caráter anual é composta por espetáculos que fazem parte do repertório e acervo de peças teatrais do Grupo Rerigtiba como também espetáculos de companhias capixabas.

Segundo a diretora, Telma Amaral, √© uma mostra c√™nica n√£o-competitiva de espet√°culos, realiza√ß√£o de oficinas, bate-papos, que tem como objetivo a difus√£o e valoriza√ß√£o das artes c√™nicas facilitando o acesso a todos os p√ļblicos e ainda promover o interc√Ęmbio entre companhias capixabas e incentivar a forma√ß√£o de plateia.

Abertura da Mostra com Show

A abertura do evento será com o show Página só Som do cantor e compositor Sandrera, no dia 15 de novembro, às 20h, no teatro sede do Grupo Rerigtiba em Anchieta.

A proposta do show √© de uma textura de palavra cantada com composi√ß√Ķes que dialogam com o p√ļblico e, ao mesmo tempo, sugerem espontaneidade t√≠pica de encontros musicais, bem ao clima de roda de viol√£o. A apresenta√ß√£o re√ļne instrumentos, como viol√Ķes, violas, violino, rabeca, ukulele, banjo e bandolim.

Segundo os organizadores, as apresenta√ß√Ķes no teatro sede do Rerigtiba √© necess√°rio ligar para reservar lugar, devido a capacidade reduzida do local.

Mostra de Teatro Cidade de Anchieta

De 15 a 25 de novembro

Informa√ß√Ķes (28) 98811-8468

Endereço: sede do Grupo: Av. Oliveira, 334, Justiça II, Anchieta

O projeto da Mostra foi contemplando pela Prefeitura de Anchieta ‚Äď Ger√™ncia Estrat√©gica de Cultura e Patrim√īnio Hist√≥rico no Pr√™mio Anchieta Arte e Cultura ‚Äď edi√ß√£o 2022

Realização: Grupo de Teatro Rerigtiba

Apoio: Prefeitura de Anchieta e Secult-ES

Parceria: Secretaria de Educação de Anchieta

Confira a programação

Dia: 15/11¬†‚Ästabertura da mostra

SHOW P√ĀGINA DO SOM

Hor√°rio: 20h

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

M√ļsico: Sandrera

Dia: 16/11

Espet√°culo:¬†O QUE √Č SUFICIENTE?

Hor√°rio: 15h e 19h

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Grupo: Rerigtiba – Anchieta

Dia: 17/11

Espetáculo: O REI DE QUASE TUDO

Hor√°rio: 15h

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Grupo: Rerigtiba ‚Äď Anchieta

Dia: 18/11

Espetáculo: O REI DE QUASE TUDO

Hor√°rio: 15h

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Grupo: Rerigtiba ‚Äď Anchieta

Dia: 19/11

OFICINA DE INTERPRETAÇÃO E JOGOS TEATRAIS

Horário: Início as 13h

Local: Escola Mª Luiza Flores Purificação

Instrutor: Danilo Curtiss

Dia: 20/11

Espet√°culo:¬†A SAGA AMOROSA DOS AMANTES P√ćRAMO E TISBE

Hor√°rio: 19h

Local: Praça São Pedro РCentro

Grupo: Gota, p√≥ e Poeira ‚Äď Gua√ßu√≠

Dia: 21/11

Espetáculo: UMA VIAGEM NO TEMPO

Hor√°rio: 10h e 15h

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Grupo: Rerigtiba – Anchieta

Dia: 22/11

Espetáculo: JANELAS

Hor√°rio: 19:h

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Grupo: Rerigtiba ‚Äď Anchieta

Dia: 23/11

OFICINA DE INICIAÇÃO AO MALABARISMO

Horário: início as 13h

Local: Escola Terezinha Godoy

Instrutor: Willian Rodrigues

Espetáculo: GRAND CIRCUS LAMBE

Hor√°rio: 16h

Local: Escola Terezinha Godoy – centro

Grupo: Circo Teatro Capixaba ‚Äď Colatina

Dia: 24/11

OFICINA TREINAMENTO TEATRAL COM USO DE M√ĀSCARA NEUTRA E EXPRESSIVA

Horário: início às 08h

Local: Escola Estadual Paulo Freire

Instrutoras: Sara Lyra e Welida Pontes

Dia: 25/11

Espetáculo: VIL ELVIRA

Hor√°rio: 15h

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Grupo: Cia Mover-se ‚Äď Vit√≥ria

Espetáculo: ERA SOLO QUE ME FALTAVA

Hor√°rio: 19h

Local: Praça de Mãe Bá

Grupo: Lacarta Circo Teatro РVitória