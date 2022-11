Suspeitos de assassinato são presos em Brejetuba

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 82

Um homem apontado pela Polícia Civil como autor do assassinato de Daniel Junior Camporez, 21 anos, foi preso nesta quinta-feira (24) durante uma operação policial. O assassinato ocorreu em setembro deste ano, embaixo de uma ponte do município de Brejetuba.

Um outro homem que estava no local do crime no momento em que Daniel foi morto também foi preso. No entanto, a participação dele ainda é investigada. De acordo com o delegado Cláudio Rodrigues Araújo, que coordenou a operação, os suspeitos foram presos nos bairros Sertãozinho e Fazenda Uliana, ambos em Brejetuba.

Inicialmente, a Polícia Militar registrou que a morte do rapaz teria ocorrido após uma sequência de pedradas, mas após a perícia descobriu-se que o autor do homicídio usou uma submetralhadora caseira para praticar o crime.

A morte de Daniel foi motivada por uma dívida de droga que ele adquiriu com o autor dos tiros. Horas antes de ser morto, Daniel estava em um bar consumindo bebida alcoólica. O assassino apareceu no estabelecimento e cobrou o dinheiro que o rapaz devia a ele. Eles se desentenderam e entraram em luta corporal.

Após a briga, Daniel foi usar drogas embaixo da “ponte nova”, na Avenida José Basílio Ferreira, no Centro. No entanto, o homem com que ele havia brigado horas antes foi ao local para matá-lo. Os suspeitos presos na operação, que teve a participação de policiais civis e militares de Brejetuba e Venda Nova do Imigrante, foram levados para o Presídio Regional de Viana.

