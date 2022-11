Suspeito de homicídio em Cachoeiro é preso pela Polícia Civil em Mimoso do Sul

Por Redação - Redação 39

A Polícia Civil (PC) prendeu na tarde desta terça-feira (22), um homem de 32 anos, apontado como autor do homicídio ocorrido no dia 16 de agosto de 2022, em Cachoeiro de Itapemirim.

A ação de hoje foi realizada por meio da DHPP e do DENARC de Cachoeiro, com apoio da Delegacia de Mimoso do Sul, que cumpriram um mandado de prisão preventiva.

O criminoso estava foragido da justiça e foi localizado na Fazenda São Domingos, zona rural de Mimoso do Sul. Ele é apontado nas investigações, como autor do homicídio praticado com arma branca, contra Magno Vigna Lima de 31 anos.

A vítima foi encontrada caída em um pasto, no bairro Parque Laranjeiras. Na época, a Polícia Militar (PM) informou que havia marcas de violência no corpo.

O detido foi encaminhado para o CDP de Cachoeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.

