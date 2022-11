Suspeito de ataques em escolas de Aracruz é menor de idade

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1677

Suspeito de participar dos atentados em duas escolas de Aracruz, na manhã desta sexta-feira (25), tem 16 anos, ou seja, é menor de idade. As informações foram dadas pelo deputado federal Da Vitória, por meio das redes sociais. O rapaz foi detido pela polícia e uma coletiva de imprensa será feita ainda nesta sexta, para mais detalhes sobre o caso e prisão. Três pessoas perderam a vida e outras 13 estão hospitalizadas, segundo informações atualizadas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

“Estamos aqui em Aracruz para acompanhar os crimes que aconteceram nas escolas. A força policial conseguiu a resolução do caso, identificando o criminoso, de menor. Isso traz uma indignação da sociedade. Estamos aqui com os familiares e vimos o sofrimento das pessoas. Nós, enquanto representantes do povo no Congresso Nacional, vamos trabalhar firme para que menores possam ser responsabilizados por crimes como esse. A redução da maioridade penal é mais do que necessária no nosso país. Portanto, nossa solidariedade, nosso pesar aos familiares por esse fato que nos deixa muito preocupado”.