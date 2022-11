Sesp investiga participação de mais um suspeito de ataque em escolas

Por Redação - Redação 17

O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado estadual Bruno Lamas (PSB), pediu, em discurso realizado durante sessão desta terça-feira (29) da Casa, um julgamento rigoroso o ataque em escolas, que levou à morte de três professoras e uma aluna em Coqueiral de Aracruz.

Segundo o deputado, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) investiga a participação de um segundo criminoso, que teria dado apoio ao adolescente de 16 anos que assumiu a autoria dos crimes.

“Pedimos um julgamento rigoroso para os fatos porque a própria Sesp investiga a existência de um outro suspeito, que teria ajudado o adolescente”, declarou o deputado, sem dar mais detalhes.

O ataque às duas escolas – uma estadual e outra particular – deixou ainda outras 12 pessoas feridas, sendo cinco delas em estado grave. Filho de um policial militar, o adolescente usou símbolos nazistas, o carro e as armas do pai – um revólver 38 e uma pistola ponto 40 – para cometer os crimes.

“A minha reflexão hoje é: que tipo de criação esse adolescente recebeu? Quais valores humanos foram ensinados no lar pelos pais? Por que um pai treina um filho para praticar tiros? Por que permite o acesso à arma de fogo pelo adolescente? É preciso investigar a vestimenta, a ideologia que o pai defendia, voltada para o nazismo, e o impacto de tudo isso na comunidade escolar”, discursou Bruno.

Para o parlamentar, trata-se de uma dura realidade que exige a reconstrução de políticas públicas que envolvem a educação e segurança pública no contexto escolar.

“É um momento de muita reflexão, de solidariedade. Busco providências, num país que tem leis frouxas, onde o ódio tem protagonismo puxado por lideranças políticas. Mas também temos de fazer o nosso dever de casa. A segurança pública no contexto escolar passa a ser uma necessidade muito mais do que urgente”, disse.

O deputado frisou que uma das escolas que foi palco da violência, a Primo Bitti, recebeu o Prêmio Sedu: Boas Práticas para Educação, na semana passada, como uma das três melhores do Estado. “E, infelizmente, nós enxergamos do outro lado a cultura do ódio, uma liberação exagerada do uso de armas de fogo e um discurso de ódio que entristece uma Nação”, comparou.

Bruno também fez questão de elogiar a postura do governo do Estado em meio à tragédia que abalou o Espírito Santo.

“Quero registrar as respostas rápidas das secretarias do governo (Sedu, Sesp, da Polícia Civil e do Samu). O governador Renato Casagrande, com a sua sensibilidade e prontidão, está com o coração ferido”, afirmou.