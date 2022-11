Sesa realiza Dia D de mobilização contra a dengue neste sábado (19)

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 28

Advertisement

Advertisement

Os capixabas têm neste sábado (19) um importante compromisso com a saúde de todos, o combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor das arboviroses dengue, chikungunya e zika. A mobilização acontece em todo País e marca o Dia Nacional de Combate à Dengue, que acontece sempre no penúltimo sábado de novembro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

No Espírito Santo, a Secretaria da Saúde (Sesa), em parceria com os 78 municípios, fortaleceu, ao longo da semana, a importância das campanhas educativas a serem realizadas em cada território.

Entre as ações definidas pelo Ministério da Saúde para acontecer no sábado (19) estão os mutirões de limpeza, atividades educativas, além da importância da comunicação social e das mídias para divulgação.

“A data foi escolhida de forma estratégica uma vez que marca o início do período chuvoso, que tem início na maior parte no Brasil em novembro, especialmente no Espírito Santo, o qual já estamos vivenciando. Neste cenário propício de aumento da proliferação do mosquito, a ampliação das ações de limpeza e conscientização são essenciais”, informou o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, Roberto Laperriere Júnior.

Continua depois da publicidade

O Dia Nacional de Combate à Dengue, que acontece no penúltimo sábado do mês de novembro, foi instituído pela Lei nº 12235/2010 e tem como objetivo principal mobilizar iniciativas do Poder Público e a participação da população para a realização de ações destinadas ao combate ao vetor da doença, por meio de campanhas educativas e de comunicação social.