Saúde atualiza estado das vítimas de atentado em escolas de Aracruz

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 134

Advertisement

Advertisement

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) atualizou o estado das vítimas do ataque às escolas de Aracruz. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (25). No total, foram atendidas 16 vítimas, sendo que três delas faleceram no local e as demais foram encaminhadas para hospitais da região e da Grande Vitória.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu192 instalou o Plano de Atendimento a Múltiplas Vítimas junto ao Núcleo Especial de Regulação da Urgência e Emergência (Nerue). Neste contexto, as portas de saúde para urgências e emergência de alta complexidade para atendimento são comunicadas e preparadas para atendimento à vítimas.

Veja a situação dos pacientes que foram levados para a hospitais estaduais:

– Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves: três mulheres, sendo duas transferidas por helicóptero e uma por ambulância terrestre. Todas apresentam quadro grave e estão em centro cirúrgico.

– Hospital Estadual N.Sra. da Glória “Infantil de Vitória”: duas crianças, sendo uma criança gravíssima e uma criança que obteve o primeiro atendimento no Hospital São Camilo – e em seguida foi encaminhada para esse hospital estadual.

– Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”: uma mulher apresentando perfuração de bala na perna, com quadro estável. Ela está em trânsito para essa unidade.

As demais vítimas foram atendidas e liberadas sem apresentar gravidade.

Advertisement