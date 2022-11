Sala do Empreendedor de Cachoeiro oferece crédito com juros reduzidos para mulheres

Por Redação - Redação 6

No mês em que se comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino (19 de novembro), a Sala do Empreendedor de Cachoeiro, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), está oferecendo opções de microcrédito com juros reduzidos para o público feminino.

São linhas do programa Nossocrédito, do Governo do Estado, com alternativas para pessoa física e jurídica, que estarão disponíveis até o dia 30 deste mês.

Com valor de contratação de até R$ 15 mil, a linha para mulheres, que possuem um negócio informal, tem taxa mensal fixada em 1,11% ao mês, com prazo máximo de pagamento de até 36 meses, com até 6 meses de carência.

Já a opção direcionada para empreendedoras formais libera até R$ 21 mil, com as mesmas condições de taxas e prazo de carência.

As interessadas em contratar uma das linhas de crédito deverão, como primeiro passo, procurar a Sala do Empreendedor, que funciona das 9h às 18h, no Shopping Cachoeiro (2º piso), Centro. Dúvidas também podem ser sanadas pelos telefones (28) 3155-5292 e (28) 98817-5732 (Whatsapp).

“Neste ano, cerca de 74% das operações de microcrédito concretizadas por meio do programa Nossocrédito foram destinadas a mulheres. Cada vez mais, elas estão se destacando no empreendedorismo, esse vetor de transformação social, que também fortalece o empoderamento feminino”, destaca Alexandro da Vitória, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro.

