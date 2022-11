SAAE de Guaçuí informa que abastecimento de água deve ser normalizado até 12h de sábado

Por Marcos Freire - Marcos Freire 19

Advertisement

Advertisement

O SAAE de Guaçuí publicou uma nota nas redes sociais da Prefeitura para passar informações à população sobre a falta de água na cidade. Desde a manhã de quarta-feira (16), a população de Guaçuí está precisando economizar no consumo, devido a um rompimento na rede mestra da Adutora de São Felipe que é uma das que abastece Guaçuí.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Desde então, segundo informações do SAAE, equipes estavam trabalhando para solucionar o problema e pediu a colaboração da população para que economizasse água. Contudo, todos estavam preocupados com demora para normalização, já que até o final desta quinta (17), mais de 24 horas depois, o abastecimento não havia sido normalizado, sem qualquer comunicado do SAAE sobre a situação.

A reportagem procurou a direção da autarquia municipal, mas não obteve resposta sobre porque aconteceu o rompimento e nem o tamanho do problema. Mas informações extra oficiais conseguidas, a demora seria pela espera de uma peça que precisou ser trazida de fora do município.

E na manhã desta sexta-feira (18), o SAAE de Guaçuí publicou nota reafirmando que suas equipes estavam trabalhando desde a madrugada de quarta-feira, quando aconteceu o rompimento, e pede a compreensão da população. Além disso, informa que, possivelmente, os trabalhos sejam finalizados ao meio dia desta sexta. Com isso, de acordo com o SAAE, a água deve voltar a cair na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cristo Redentor, ainda na tarde desta sexta-feira, e o abastecimento deverá estar normalizado em até 24 horas, ou seja, até meio dia deste sábado (19).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.