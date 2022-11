Roberto Carlos ainda não sabe da morte de Erasmo, informa colunista

Por Redação - Redação 122

O cantor Roberto Carlos ainda não soube da morte de Erasmo Carlos, segundo o colunista do portal Metrópoles, Guilherme Amado. O Rei teria se despedido do Tremendão na noite desta segunda-feira (21), após a família de Erasmo ligar para Roberto e avisá-lo do estado de saúde do amigo, que já estava intubado.

Roberto Carlos, continua a publicação, ficou muito emocionado. Erasmo Carlos morreu hoje, ao lado da mulher, Fernanda. Ele foi internado ontem às pressas após ter recebido alta no começo do mês.

