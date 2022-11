Richarlison se solidariza com famílias após tragédia em Aracruz

Por Redação - Redação 65

O atacante capixaba da Seleção Brasileira, Richarlison Andrade fez uma publicação em suas redes sociais na manhã desta sábado (26), se solidarizando com as famílias e os moradores de Aracruz, após a tragédia com os ataques em escolas de Coqueiral na última sexta-feira (25).

Autor dos dois gols na estreia do Brasil diante da Sérvia na última quinta-feira (24), o capixaba publicou: “Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos”.

Richarlison treinou com os companheiros neste sábado (26), visando o segundo confronto do Brasil na Copa do Catar, marcado para a próxima segunda-feira (28), diante da Suíça. O Brasil é o líder do grupo G, com três pontos.

Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos 😢😢 — Richarlison Andrade (@richarlison97) November 26, 2022

