Professores dão dicas para as provas do Enem deste domingo; confira

Por Redação - Redação 12

Mais de 3 milhões de estudantes em todos os Estados do Brasil realizam neste domingo, dia 13, a primeira bateria de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Por isso, alguns professores do Centro Educacional Leonardo da Vinci deixam algumas dicas sobre as áreas de Redação, Linguagens (Língua Portuguesa e Inglês ou Espanhol) e Ciências Humanas (Geografia, História, Filosofia e Sociologia).

Luiz Henrique Menezes, professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira do Centro Educacional Leonardo da Vinci

A prova de Linguagens do Enem gira em torno da competência leitora. Em função disso, a melhor maneira de o aluno se preparar é estar atento ao que acontece no mundo, às notícias e à realidade que o cerca. A prova de Linguagens explora a diversidade textual, exigindo que o candidato seja um bom leitor dos mais diversos gêneros: notícia, campanha educativa, editorial, manifesto, poema, romance, conto, peça de teatro, crônica, etc. Outro tema recorrente são as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS). Assim, é muito comum encontrarmos questões explorando o papel da internet, a utilização dos novos dispositivos eletrônicos e o seu impacto no universo do trabalho e da educação, a noção de hipertexto, a influência das redes sociais no cotidiano. Também estão sempre presentes questões sobre variações linguísticas, que abordam a utilização da língua em diversas situações de uso, em função da intenção, contexto, grau de formalidade, nível de escolaridade, idade, etc. Por fim, vale lembrar que a tradição literária se faz presente por intermédio de autores representativos das literaturas em língua portuguesa, principalmente os textos daqueles que fazem parte do Modernismo (grande parte do século XX) e da Contemporaneidade.

Lúcio Manga, professor de redação do Centro Educacional Leonardo da Vinci

O modelo da redação é uma dissertação argumentativa, logo o participante deverá defender ponto de vista diante do recorte temático apresentado na proposta. Ao avaliar a sua redação, o corretor considera 5 competências e, a partir das descrições de cada uma, pontuará o seu texto. Duas questões aqui são fundamentais: na competência 2, há exigência que você utilize conceitos de outras áreas do conhecimento. Isso significa que se o seu texto não apresentar relação com filosofia, sociologia, literatura, história, artes, cinema, ciência, geopolítica, implicará nível 4 na competência 2. Já a competência 5, avalia a proposta de solução. Isso significa que você precisará formular proposta de solução para resolver os problemas que você apontou no desenvolvimento do texto. Essa proposta precisa responder: quem irá fazer a proposta acontecer, o que deverá ser feito, como e para quê? Tudo isso de forma bem detalhada. Uma dica é, ao mostrar o “como será feito?”, utilize exemplos concretos que concretizem as ações.

Ao ler o recorte temático, é importante já estabelecer qual é a tese que você irá defender ao longo do texto. Com essa tese pronta, é fundamental que você leia os textos motivadores, marcando qual são os pontos sobre os quais irá argumentar. Logo, você não pode escrever o texto sem considerar o contexto apresentado nos textos motivadores. Isso significa que você não pode escrever o texto sem considerar os textos que constituem o contexto da proposta. Lembre-se de que os pontos deverão ser usados para que você desenvolva reflexão e se posicione diante dos dados, informações e pontos de vista que sempre estão presentes nos textos motivadores.

Ao terminar a redação, não leia o texto. Feche imediatamente o rascunho e parta para a prova objetiva. Fique ao menos 1 hora resolvendo as questões (sugiro as de Ciências Humanas, pois as questões de filosofia e de sociologia podem ajudá-lo a resgatar pensamentos para usar em seu texto) e, após esse tempo, volte para a redação e passe para a folha resposta, observando atentamente cada parágrafo. Isso irá ajudá-lo a se distanciar da redação e, ao retomá-la, será mais fácil identificar eventuais erros que possam ter passado despercebido na escrita do rascunho.

Joelmo Costa, professor de Geografia do Centro Educacional Leonardo da Vinci

De forma geral, as questões de Geografia dialogam com as outras disciplinas da área, comprovando o caráter interdisciplinar da prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, principalmente no que se refere a parte de Geografia Humana e Econômica, que estão na zona de proximidade da História, da Sociologia e da Filosofia. A ação antrópica e os impactos no meio ambiente; a relação de poder entre as nações; a transformação espacial urbana e agropecuária; as migrações; os setores de atividades econômicas; a transformação econômica e social no âmbito da globalização, foram temas recorrentes nos últimos cinco anos de prova. Esses temas costumam ser cobrados por meio de textos, tabelas e mapas, exigindo do aluno habilidades e competências ligadas à interpretação, reflexão, análise e resolução de problemas, fugindo do formato tradicional de questões em que os alunos precisam decorar conceitos geográficos soltos, desconectados da realidade. A Geografia Física nos últimos exames também foi cobrada, porém, com questões de conteúdo mais específico, se diferenciando das de Geografia Humana. Temas como cartografia, biomas, clima, geologia e relevo costumam ser cobrados.

É sempre bom lembrar que o Enem é uma prova longa e cansativa, mas que, de forma geral, as questões de Ciências Humanas mantêm um formato padrão. Por isso, o candidato precisa ficar atento ao que a questão está exigindo de fato. A leitura analítica do enunciado é fundamental para identificar a escolha da alternativa que atende a proposta da questão.

A leitura e análise de textos, dados e mapas, muito cobrada na prova de Geografia, é uma habilidade que foi desenvolvida durante a vida escolar do aluno, não se estuda isso na véspera de Enem. A dica é manter a calma e chegar no dia de prova bem descansado, utilizando a concentração necessária para a resolução das questões que exigem maior reflexão.

Carla Jardim, professora de Filosofia do Centro Educacional Leonardo da Vinci

Embora apareçam algumas questões de interpretação de texto propriamente dita, de modo geral, as questões de Filosofia, frequentemente interdisciplinares e colocadas a partir de contexto sócio-histórico, exigem conteúdos específicos da disciplina cobrados a partir de habilidades desenvolvidas ao longo da escolaridade, como análise comparativa entre diferentes pontos de vista, visão crítica, percepção de fatos relevantes da realidade sob perspectiva de diferentes teorias filosóficas, assim como domínio de nomenclatura específica da disciplina. É importante ter uma boa noção de História da Filosofia, assim como conhecimento básico das principais ideias em relação a Conhecimento, Ética e Política dos filósofos mais relevantes de cada período. Ao fazer a prova é importante ater-se às referências dos textos, como autor, pois isso facilitará reconhecer mais facilmente o conteúdo do fragmento, ligando-o à teoria já estudada. Vale ainda dominar bem conceitos recorrentes na Filosofia que se apresentam com palavras em grego, como aleteia, arché, physis, entre outros.

Ana Paula Alves Aguiar, professora de História do Centro Educacional Leonardo da Vinci

O caderno de Ciências Humanas e suas Tecnologias traz textos longos e requer estratégias dos alunos para não se desgastarem fazendo a prova. O caderno sempre apresenta algumas questões interdisciplinares que abordam temas como cidadania e democracia, transformações no mundo do trabalho e das estruturas produtivas, movimentos sociais, entre outros.

As questões de História tendem a valorizar as competências que se desdobram em habilidades como analisar, comparar, identificar e compreender diferentes processos históricos. Dentre os temas mais recorrentes podemos citar: Segundo Reinado, Era Vargas, Povos Indígenas e Africanos no contexto da colonização e formação sociocultural do Brasil, Período Entreguerras e Segunda Guerra Mundial.

Este ano tivemos a data comemorativa do Bicentenário da Independência do Brasil; assunto que merece atenção. Uma outra dica de ouro é que o caderno de Ciências Humanas pode oferecer repertório para a redação, já que assuntos como cidadania, movimentos sociais e outros relacionados aos Direitos Humanos aparecem de forma recorrente na prova e podem coincidir com a temática da redação.